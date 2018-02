Petrobras anuncia grande área de gás na bacia de Santos A Petrobras informou ter descoberto uma "grande jazida" de gás natural e condensado na camada pré-sal da bacia de Santos, a apenas 37 quilômetros da área de Tupi, onde foi descoberto recentemente um campo gigante de petróleo. A estatal informou que o poço denominado Júpiter, perfurado pelo consórcio em que é operadora e que tem a participação da portuguesa Galp Energia (20 por cento), encontrou uma estrutura que "pode ter dimensões similares às de Tupi". "A espessura do intervalo portador de hidrocarbonetos é de mais de 120 metros", anunciou a Petrobras em comunicado. A estatal não forneceu detalhes sobre a quantidade de gás e condensado que a nova jazida pode conter. "O consórcio dará continuidade às atividades e investimentos necessários para a verificação das dimensões desta nova jazida, assim como das características dos reservatórios portadores de gás natural e condensado", informou a estatal. A camada pré-sal é uma região ultraprofunda que se estende por 800 quilômetros desde o litoral do Espírito Santo ao de Santa Catarina. Foi nessa faixa que a Petrobras descobriu o megacampo de petróleo batizado de Tupi, que pode conter até 8 bilhões de barris. Apesar de promissora, a faixa pré-sal exige elevado investimento para prospecção. De acordo com o comunicado, a jazida de gás e de condensado (hidrocarboneto geralmente líquido) foi encontrada na perfuração do poço pioneiro do bloco BM-S-24, batizado de Júpiter. O poço atingiu a profundidade de 5.252 metros, distante 290 quilômetros da costa do Estado do Rio. (Reportagem de Marcelo Teixeira)