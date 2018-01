Petrobrás anuncia recorde mensal de produção de petróleo e gás em junho

SÃO PAULO - A Petrobrás anuncia recorde mensal na produção total de petróleo e gás natural em junho, de 2,90 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed). O dado ultrapassa o recorde anterior, de agosto de 2015, quando foi de 2,88 milhões boed.

Em comparação com maio, o volume cresceu 2%, sendo 2,70 milhões de boed no Brasil e os demais no exterior. Essa produção em território nacional também representa um recorde mensal, ainda de acordo com relatório da Petrobrás, acima da marca de 2,69 milhões de boed em agosto de 2015.

Somente em petróleo, a produção de junho, de 2,30 milhões de barris por dia (bpd), foi 2% maior que a de maio, sendo 2,20 milhões bpd no Brasil.

Trata-se da terceira maior média mensal de produção no Brasil, o que a estatal atribui principalmente à entrada de novos poços conectados às plataformas (FPSO) Cidade de Maricá e Cidade de Itaguaí, no campo de Lula, nas áreas de Lula Alto e Iracema, respectivamente.

A parcela da Petrobrás na área do pré-sal teve aumento de 8% na comparação com maio, chegando a novo recorde mensal, de 1,24 milhão de boed em petróleo e gás natural. A companhia informa que a produção de petróleo operada (parcela própria e dos parceiros) em junho também teve aumento de 8%, e igualmente atingiu novo recorde mensal, para a média de 999 mil bpd; além do recorde diário em 30 de junho, de 1.087 mil barris.

Especificamente em gás natural, no Brasil, excluído o volume liquefeito, a produção cresceu 3%, para 78,8 milhões m³/dia. Já a média no exterior foi de 17,2 milhões m³/d, 4% menor que em maio.