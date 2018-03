Petrobrás assina carta de intenções com FloaTEC para projeto

A construtora de plataformas petrolíferas de Cingapura Keppel Corp disse, nesta sexta-feira, que sua unidade Keppel FELS e sua parceira de joint venture J. Ray McDermott assinaram uma carta de intenções com a Petrobrás e a Chevron para a construção de uma plataforma de petróleo no Brasil. "O contrato deve ser assinado em uma data posterior", disse a Keppel, em comunicado.

A Keppel FELS e a J. Ray McDermott formaram uma joint venture separada, chamada FloaTEC, e participam da licitação para a construção da plataforma P-61, num contrato estimado em US$ 1,1 bilhão.

O porta-voz da Keppel disse que a assinatura da carta de intenções não significa que a FloaTEC tenha vencido a licitação, mas representa apenas uma manifestação de interesse da Petrobrás em trabalhar com a FloaTEC uma vez que o projeto da P-61 tenha sido aprovado.

A P-61 deve se tornar a primeira Plataforma de Pernas Tensionadas (TLP, na sigla em inglês) instalada pela Petrobrás em um campo de petróleo marítimo no País.

As plataformas integradas, que incluem equipamentos de perfuração e produção, são vistas pela estatal como uma forma importante de reduzir os custos de desenvolvimento - especialmente na região do pré-sal. As informações são da Dow Jones.