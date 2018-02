Petrobras avalia oportunidades de investimento na Arábia Saudita

"A visita foi realizada no Complexo Petroquímico de Jubail, o maior da Arábia Saudita, onde deve ser construída uma fábrica de fertilizantes destinada à produção de nitrato de amônia, e uma planta de calcinação de coque verde de petróleo (CVP) com o objetivo de atender a indústria de alumínio", informou a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo o documento, "a Petrobras vem negociando com a empresa saudita Modern Mining Holding Company Ltd e sua coligada Modern Chemical Company Ltd o fornecimento de CVP para a planta de calcinação, bem como a possibilidade de participação nos dois empreendimentos".

Outra reunião será realizada em dezembro para dar continuidade às negociações, informou a Petrobras no comunicado.