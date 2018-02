Petrobras compra unidade de lubrificantes da Chevron Chile

Segundo comunicado da Petrobras, a Chevron Chile tem 6 por cento do mercado chileno e capacidade de produção de 15.900 metros cúbicos de lubrificantes por ano.

"A aquisição pela Petrobras possibilitará a captação dessa participação, uma vez que a marca Texaco deixará de ser comercializada no Chile sendo substituída pela marca Lubrax, de propriedade da Petrobras", explicou a estatal brasileira em nota.

No ano passado, a Petrobras adquiriu da ExxonMobil no Chile, com mais de 230 postos de serviço e bases de distribuição de combustível para aviação em 11 aeroportos.

"Esta aquisição consolida a presença da companhia no segmento de distribuição de combustíveis e lubrificantes na América Latina onde, além do Brasil, a empresa já opera na Argentina, Colômbia, Paraguai, Chile e no Uruguai", informou a Petrobras que hoje tem uma rede de aproximadamente 1.200 postos de serviço na região, sem contar o Brasil.

(Por Denise Luna)