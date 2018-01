Petrobrás conclui negociação com banco chinês para financiar US$ 2 bilhões

A Petrobrás informou nesta terça-feira, 13, que concluiu as negociações com o Industrial and Commercial Bank of China Leasing (ICBC Leasing) para uma operação de financiamento de US$ 2 bilhões pelo período de 10 anos, através de uma estrutura de leasing financeiro de duas plataformas já existentes (P-52 e P-57).

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal informou que essa operação é decorrência do acordo de cooperação para a criação de um relacionamento de longo prazo entre a Petrobrás e o ICBC, assinado durante a visita do primeiro-ministro chinês Li Keqiang ao Brasil, em maio de 2015.

Segundo a empresa, os recursos estarão disponíveis para desembolso após as aprovações internas de ambas as instituições. "Essa operação faz parte da estratégia financeira da Petrobrás de diversificar suas fontes de financiamento, e representa uma antecipação da captação de recursos prevista para 2016", diz no comunicado.