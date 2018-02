Petrobras é notificada a pagar R$ 1,3bi por erro--ANP A Petrobras foi notificada na última sexta-feira a pagar 1,305 bilhão de reais referentes a um erro no repasse da participação especial do campo de Marlim, na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, informou nesta segunda-feira a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Segundo a agência, os custos operacionais apurados pela Petrobras estavam acima do que o órgão considerou correto, o que gerou deduções incompatíveis no pagamento da participação especial do campo de Marlim. "Não houve dolo nem má-fé da Petrobras. A própria Petrobras concordou com a conclusão do nosso grupo de trabalho", disse o diretor-geral da ANP, Haroldo Lima, explicando que a estatal já teria reconhecido o erro. Em nota, a Petrobras desmentiu as declarações de Lima e afirmou que "a ANP está efetuando nova cobrança junto à Petrobras... com efeito retroativo, em relação a períodos de apuração já quitados pela Petrobras em cumprimento à decisão anterior da própria ANP". A empresa acrescentou ainda que geralmente respeita as decisões do órgão regulador, mas argumenta que, nesse caso, entende que não há respaldo jurídico e, por isso, buscará a "proteção de seus direitos, a bem da manutenção das boas práticas de gestão empresarial, na defesa dos interesses dos seus acionistas". A participação especial é uma taxa prevista na Lei do Petróleo cobrada de campos de alta produtividade. O Ministério das Minas e Energia fica com 40 por cento da parcela, o Estado do Rio de Janeiro, com outros 40 por cento, o Ministério do Meio Ambiente com 10 por cento, e os municípios próximos ao campo têm direito ao restante. Segundo a ANP, a Petrobras tem 30 dias para fazer o pagamento. E a notificação, segundo Lima, não inclui juros de mora e correção monetária. "É difícil de calcular a quanto pode chegar essa parcela, mas é um montante significativo, incluindo juros e correção monetária." Segundo o diretor-geral da ANP, o governo do Estado do Rio de Janeiro solicitou este ano o recálculo do repasse da participação especial. Ele disse ainda que o grupo de trabalho da ANP já havia determinado que a Petrobras fizesse um pagamento de 399 milhões de reais, referentes aos períodos de 2002 a 2005, quando a estatal já havia sido notificada. Com essa decisão, o governo do Rio solicitou que o cálculo fosse feito desde o início da entrada em vigor da Lei do Petróleo, em 1998, elevando a dívida da estatal para 1,305 bilhão de reais. Segundo a ANP, há pelo menos um outro campo na bacia de Campos sendo averiguado devido a práticas "não-condizentes com a lei". "Vamos fazer um pente-fino em outros campos daqui para frente."