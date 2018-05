Petrobras faz encomenda de US$ 1,6 bilhão à Subsea

A encomenda, no valor de US$ 1,6 bilhão, prevê a construção das embarcações e a administração do projeto, além de serviços de engenharia e a instalação de linhas de fluxo e outros equipamentos fornecidos pela Petrobras, informou a Subsea.

Os contratos têm duração de cinco anos e a entrega dos três navios está prevista para o terceiro trimestre de 2016, o quarto trimestre do mesmo ano e o segundo trimestre de 2017. Fonte: Dow Jones Newswires.