PETROBRAS fecha venda de petróleo à China e negocia crédito A Petrobras concluiu uma negociação para fornecer a refinarias chinesas um volume de 100 mil a 160 mil barris/dia de petróleo, informou o presidente da estatal, José Sergio Gabrielli, nesta quinta-feira. A petroleira brasileira também negocia com a China um empréstimo de até 10 bilhões de dólares, operação que pode ser concluída até maio, acrescentou Gabrielli a jornalistas no Itamaraty, em evento após a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente chinês, Xi Jinping. A China, segunda maior importadora mundial de petróleo, tem aproveitado a difícil disponibilidade de crédito no mercado internacional para garantir o suprimento de várias matérias-primas, incluindo petróleo. Nesta semana, os chineses fecharam um acordo com a Rússia para emprestar 25 bilhões de dólares em troca de fornecimento de petróleo por um período de 20 anos. Na última segunda-feira a Petrobras, que busca maneiras no mercado de levantar recursos para seu volumoso plano de investimentos de 174 bilhões de dólares, havia informado que negociava com alguns países a possibilidade de obter financiamento em troca da garantia de fornecimento futuro da commodity. "É para já, a preços de mercado", disse rapidamente Gabrielli sobre o acordo para o fornecimento de petróleo aos chineses, acrescentando que estariam envolvidas refinarias das companhias chinesas Sinopec e CNPC (China National Petroleum Company). A Petrobras praticamente já dispõe dos recursos que necessita em 2009, mas vai precisar de ao menos 9 bilhões de dólares em 2010 para completar o orçamento de investimento em projetos importantes de exploração da promissora camada pré-sal, que pode conter dezenas de bilhões de barris de petróleo. (Reportagem de Ray Colitt)