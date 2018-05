Petrobras freta 2 navios-plataforma por US$ 3,5 bilhões

As embarcações serão direcionadas a projetos de desenvolvimento da produção das áreas de Lula Alto e Lula Central, localizadas no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos. Cada navio-plataforma terá capacidade para processar até 150 mil barris de petróleo por dia (bpd) e 6 milhões de metros cúbicos diários de gás natural.

De acordo com comunicado da SBM Offshore, as duas plataformas serão de propriedade e operados pela joint-venture da SBM Offshore com a Mitsubishi Corporation, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha e Queiroz Galvão Óleo e Gás. Nessa joint venture a SBM Offshore possuirá uma participação de 56%.

A companhia informou que as plataformas na Cidade de Maricá (Lula Alto) e na Cidade de Saquarema (Lula Central) estão previstas, respectivamente, para o final de 2015 e início de 2016. As duas plataformas serão cópias do modelo de Ilhabela, que deverá ser lançado no próximo ano.

A carta de intenções entre a SBM e a Tupi BV, afiliada da Petrobras, foi assinada em março. O Consórcio BM-S-11 é operado pela Petrobras (65%), em parceria com a BG E&P Brasil (25%) e a Petrogal Brasil (10%).