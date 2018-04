Petrobrás inicia venda de 60% de ativos de refino e logística no Sul e Nordeste

A Petrobrás anuncia a divulgação de duas oportunidades de desinvestimento na área de refino e logística, reunindo ativos sob duas novas subsidiárias, chamadas Nordeste e Sul, das quais pretende vender 60% de sua participação acionária.

+ Governo conclui a entrega da primeira venda de barris de petróleo do pré-sal

A subsidiária do Nordeste reúne as refinarias Landulpho Alves (RLAM), na Bahia, e Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco, além de dutos e terminais integrados, operados pela Transpetro. São dois terminais aquaviários, Madre de Deus e Suape, e três terminais terrestres - Candeias, Itabuna e Jequié -, além de dois dutos de suprimento de petróleo, um poliduto e 35 dutos de derivados interligando as refinarias às bases e terminais de distribuição.

+ Petrobrás busca novo modelo para vender Liquigás

Já a subsidiária do Sul abrange as refinarias Alberto Pasqualini (REFAP), no Rio Grande do Sul, e Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná, quatro terminais aquaviários - Paranaguá, São Francisco do Sul, Tramandaí, Niterói - e três terrestres - Guaramirim, Itajaí e Biguaçu -, além de dois dutos de suprimento de petróleo, dois polidutos e quatro dutos de derivados.

O anúncio vem na sequência do reposicionamento da companhia no setor de refino, divulgado quinta-feira passada. Na ocasião, a Petrobrás informava apenas a intenção de vender 60% da Rnest (PE), Rlam (BA), Repar (PR) e Refap (RS). Em comunicado interno direcionado aos funcionários, no entanto, a diretoria da companhia dizia que o "reposicionamento no setor prevê também a revitalização do parque de refino do Rio de Janeiro".

A Petrobrás negocia com a chinesa CNPC sociedade no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). As conversas ainda estão em andamento e não há previsão de assinar o acordo, como afirmou o presidente Pedro Parente no último dia 19, em evento na Fundação Getúlio Vargas (FGV).