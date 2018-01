Petrobrás não vai mais lançar grandes concursos e planos de demissão voluntária

RIO DE JANEIRO - A Petrobrás vai acabar com os grandes concursos e também com os programas de demissão voluntário (PIDV), segundo o diretor de Recursos Humanos da empresa, Hugo Repsold, que participou nesta terça-feira, 24, do evento OTC 2017.

"Nunca mais vai ter concurso para 2 mil pessoas. Agora, vamos fazer concursos de 100 pessoas, 50 pessoas, de 30 vagas, coisas pontuais para resolver aposentadorias", disse.

++ Leia outra notícias sobre a Petrobras

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No caso dos PIDVS, a ideia é fazer acordos diretos com os trabalhadores, um novo modelo possível a partir da reforma trabalhista, que passa a valer no mês que vem. Desde 2014, 16 mil empregados deixaram voluntariamente a empresa.

Repsold informou também que trabalha num Plano da Força de Trabalho (Plafor), que deve concluir em novembro para que seja integrado ao plano de negócios, sem prazo para ser lançado.