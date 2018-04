Petrobras negocia financiamento em troca de garantia de petróleo A Petrobras negocia com alguns países consumidores de petróleo a possibilidade de obter financiamentos em troca da garantia de fornecimento futuro de petróleo, disse o presidente da estatal, José Sergio Gabrielli, nesta segunda-feira. "É um mecanismo de garantia de fornecimento no longo prazo. Na medida em que alguns países acham isso importante, podem negociar algum financiamento (para a Petrobras)", disse Gabrielli a jornalistas após evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Segundo o diretor financeiro da empresa, Almir Barbassa, seria a primeira vez que a Petrobras negociaria esse tipo de operação. "Surgiu a oportunidade, consultamos alguns países, e sentimos uma resposta positiva. Estamos negociando com três ou quatro países consumidores", afirmou. (Reportagem de Marcelo Teixeira)