Petrobras: perfuração de quarto poço confirma potencial de Tupi A Petrobras informou nesta quinta-feira que a perfuração do quarto poço na área do Plano de Avaliação de Tupi confirmou as estimativas do potencial de de 5 a 8 bilhões de barris de óleo leve e gás natural recuperável nos reservatórios do pré-sal daquela área.