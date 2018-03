Petrobras prevê levantar US$10 bi com minoritários

As votações no Congresso Nacional dos projetos de capitalização e daquele que cria o Fundo Social, contudo, devem ficar para o próximo ano, segundo o líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS).

Em visita ao Peru, o presidente da petroleira José Sergio Gabrielli, afirmou que a estatal prevê que sua refinaria em construção Abreu e Lima, em Pernambuco, inicie suas operações até o final de 2012.

A previsão inicial era de que o funcionamento seria em abril de 2012.

Ele declarou também que a Petrobras planeja investir cerca de 1 bilhão de dólares no Peru até 2013.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A empresa está buscado petróleo em diversos lotes no Peru.

O diretor da empresa no Peru, Pedro Grijalga, disse, no entanto, que não vê projetos viáveis nos lotes que avalia em parceria com a estatal peruana Petroperú e com a colombiana Ecopetrol, no norte do país.

(Reportagem de Teresa Cespedes)