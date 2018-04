PETROBRAS prevê mais 16 parceiras em etanol até 2013 A Petrobras deverá fechar com mais 16 parceiras para produção de etanol até 2013, segundo o seu plano de negócios 2009-2013, que prevê investimentos de 2 bilhões de dólares em parcerias no setor dentro e fora do país. Para o biodiesel foram reservados 400 milhões de dólares, no Brasil e no exterior visando produção de 900 mil metros cúbicos dentro do país e 115 mil na África. Em 2008, a estatal fechou sua primeira parceria com a usina Itarumã, em Goiás, ficando com 35 por cento do projeto previsto para iniciar operação em 2010 e produzir 95 milhões de litros de etanol inicialmente e atingindo 200 milhões de litros a partir de 2014. "As outras participações vão ser de 20 por cento e no caso de aquisições, no máximo 40 por cento", disse uma fonte que pediu para não ser identificada. O plano da Petrobras é chegar em 2013 produzindo 4 bilhões de litros de etanol, visando principalmente o mercado japonês.