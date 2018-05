Petrobras reavalia refinaria no CE até o fim do mês A Petrobras pretende concluir, até o fim do mês, a reavaliação do projeto da Refinaria Premium II no Ceará, retirado do planejamento estratégico da estatal para o período 2013-2017. Em nota divulgada na noite desta quinta-feira, 17, a petroleira afirmou que o estudo pretende identificar oportunidades de "otimização e enquadramentos em métricas internacionais".