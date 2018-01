Prejuízo da Petrobrás foi o segundo maior da história entre empresas de capital aberto

O prejuízo da Petrobrás em 2015, de R$ 34,8 bilhões, é o segundo maior prejuízo da história das empresas de capital aberto brasileiras. A Vale lidera o ranking de perdas, tendo registrado prejuízo de R$ 44,2 bilhões em 2015. Os dados constam em levantamento da consultoria Economática.

Em 2014, a Petrobrás já havia registrado prejuízo recorde, de R$ 21,587 bilhões, mas no ano passado a companhia conseguiu piorar ainda mais o resultado. Esta é apenas a segunda vez desde o início do século que a estatal reporta prejuízo anual. O prejuízo de 2014 aparece em quinto na lista das 20 maiores perdas.

Parte do saldo negativo foi explicado pelos ajustes nos ativos imobilizados, processo conhecido como impairment, no total de R$ 49 bilhões.

No ranking dos 20 maiores prejuízos, aparecem em seguida os resultados do Banco Nacional em 1995 (- R$ 26,4 bilhões) e do Banco do Brasil em 1996 (- R$ 24,8 bilhões).

Queda. O valor de mercado da empresa no dia 21 de março era de R$ 121,4 bilhões. O maior valor de mercado atingido pela petroleira aconteceu no dia 21 de maio de 2008, com R$ 510,4 bilhões. Desde o pico até agora, a empresa perdeu R$ 389 bilhões.