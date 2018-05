Petrobrás tomará US$ 1,5 bi emprestados de banco japonês

A Petrobrás assinou nesta terça-feira, 16, no Rio de Janeiro, dois programas de financiamento com o Japan Bank for International Cooperation (JBIC), para a oferta de duas linhas de crédito no valor total de até US$ 1,5 bilhão.

O banco agente dos referidos programas será o Mizuho Bank, e as linhas de crédito serão financiadas 60% pelo JBIC e 40% por instituições financeiras privadas japonesas, que contarão com seguro do Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

As linhas de crédito terão como lastro as compras, pela Petrobrás, de equipamentos e serviços provenientes de empresas japonesas instaladas no Brasil ou no exterior, tendo como base o acordado no memorando de entendimento, assinado em outubro de 2012, quando foi estabelecida uma parceria estratégica entre o JBIC e a estatal.

"A Petrobrás e o Japan Bank for International Cooperation construíram uma estreita relação de cooperação durante muitos anos, já tendo implementado uma série de operações em conjunto. Os dois programas de financiamento contratados representam uma expansão das possibilidades de captação com estas entidades, uma vez que oferecem novas modalidades de financiamento, e reforçarão ainda mais a relação entre as partes", informa a empresa em comunicado.