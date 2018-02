Petrobras vai desistir de plantas de liquefação de gás em terra Depois de vários obstáculos ambientais para a instalação em terra de uma planta de liquefação do gás proveniente de Tupi, na bacia de Santos, a Petrobras decidiu que as futuras unidades de processamento de gás serão baseadas no mar, afirmou nessa terça-feira o diretor de Exploração e Produção da estatal, Guilherme Estrella.