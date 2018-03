"Os preços do petróleo estão se dirigindo a uma estabilidade e podem subir razoavelmente", disse Abdullah à edição de sábado do jornal Al Seyassah, numa entrevista à qual a Reuters teve acesso antecipadamente na sexta-feira.

"Esperamos no começo do ano um preço do petróleo entre 75 e 80 dólares por barril, e esse é um preço justo", disse.

(Reportagem de Ulf Laessing)