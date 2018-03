Petróleo sobe com dólar fraco e otimismo com recuperação Os futuros do petróleo nos Estados Unidos subiram nesta quinta-feira, em meio ao otimismo com a recuperação econômica, a desvalorização do dólar e à continuidade do movimento de alta do dia anterior, quando dados dos estoques domésticos mostraram queda maior que a esperada nas reservas do produto na última semana.