Peugeot Citroen anuncia que reduziu perdas no 1.º sem A montadora Peugeot Citroen anunciou nesta quarta-feira que reduziu as perdas no primeiro semestre, apesar do enfraquecimento crônico no mercado de automóveis da Europa. O prejuízo líquido nos primeiros seis meses do ano ficou em ? 426 milhões de, quase metade do prejuízo líquido de ? 818 milhões no primeiro semestre de 2012. A empresa informou também que registrou um prejuízo operacional do grupo de ? 65 milhões, comparado a um prejuízo operacional do ano anterior de ? 51 milhões. A receita da montadora caiu 3,8% para ? 27,71 bilhões na comparação anual. Fonte: Dow Jones Newswires.