Peugeot Citroën inicia produção do novo compacto 208

A PSA Peugeot Citroën iniciou nesta semana a produção do novo compacto 208 na fábrica de Porto Real (RJ). O modelo passou por reformulações internas e externas e será lançado na próxima semana. A principal novidade é o motor 1.2 de três cilindros que, segundo a empresa, é 20% mais econômico que o atual 1.5 de quatro cilindros e mais eficiente. O equipamento, em versão flex, será importado da França, estratégia incomum nessa faixa de segmento.

Segundo o presidente do grupo no Brasil e América Latina, Carlos Gomes, a forte desaceleração no mercado de veículos não justifica a produção local do motor, mesmo com o câmbio desfavorável às importações. “Precisa de volume de 80 mil a 100 mil unidades por ano para ser viável produzir localmente”, diz. O motor foi desenvolvido nos últimos três anos por engenheiros brasileiros e franceses.

Na parte que coube ao Brasil no projeto do motor e das adaptações ao modelo, similar ao lançado na Europa há seis meses, a PSA investiu R$ 200 milhões, valor que integra o plano de aportes de R$ 3,7 bilhões do grupo iniciado em 2011 e encerrado em 2015. Gomes não revela quanto seria necessário para a produção local do novo motor. Ressalta também que o grupo não tem, no momento, a definição de um novo plano de investimentos. “Seria um insensatez falar de valores agora, mas vamos cumprir o nosso programa e colocar (aportes) no seu tempo”.

No ano passado, as vendas da PSA no Brasil caíram 38,3% em relação a 2014, num mercado que encolheu 25,6%, para 2,4 milhões de automóveis e comerciais leves. A previsão de Gomes para este ano, tendo como base os resultados do primeiro trimestre, é de que as vendas no segmento fiquem abaixo de 2 milhões de unidades.

Ele ressalta, contudo, que mudanças podem ocorrer num curto espaço de tempo. “Vejam o exemplo da Argentina, que se apresenta como um país cheio de expectativa e está atraindo investidores; creio que o Brasil também tem condições de fazer esse trabalho”, diz, sem entrar em detalhes nas questões econômicas e políticas.

Lucro. O Brasil foi o único país na região onde a PSA registrou prejuízos em 2015. Compensado pelo crescimento dos demais mercados, o grupo registrou lucro na América Latina pela primeira vez, ao contrário de grandes marcas como Ford e General Motors.

Gomes acredita que, com novos produtos, as marcas Peugeot e Citroën vão voltar a ganhar espaço no mercado doméstico, além de recuperar exportações. No ano passado, o grupo já havia investido R$ 150 milhões no início da produção do Citroën Aircross e R$ 400 milhões no Peugeot 2008.

O preço do novo Peugeot 208 será divulgado na próxima semana, mas a expectativa do mercado é de que não haja mudança significativa em relação ao preço atual, que parte de R$ 48 mil.