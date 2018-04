Pilotos da British Airways aprovam pacote de corte de custos

Os pilotos da British Airways que são membros da Associação de Pilotos Aéreos Britânicos (Balpa, na sigla em inglês) aprovaram nesta segunda-feira, 13, um pacote de corte de custos destinado a economizar 26 milhões de libras (US$ 41,9 milhões) ao ano, a partir de 1º de outubro. Em meados de junho, a Balpa havia recomendado que seus membros aceitassem o plano de pagamentos e produtividade negociado entre o sindicato e a empresa.

Cerca de 94% dos pilotos que votaram aceitaram um corte de 2,61% no salário básico a partir de outubro e uma redução de 20% nas compensações por tempo de voo, o que vai gerar 16 milhões de libras em economias anuais para a empresa. Cerca de 100 pilotos se ofereceram para as 78 demissões voluntárias disponibilizadas pela British Airways.

Além disso, os pilotos concordaram com um aumento nas horas anuais de serviço, um corte no tempo de permanência no solo (turnaround time) em voos de curta distância e reduções nos arranjos de tripulação em certas rotas de longa distância. Isso geraria 10 milhões de libras em economia anual.

Em troca, dentro de um esquema de incentivo de ações no longo prazo, a partir de junho de 2011 os pilotos serão elegíveis para receber ações da British Airways avaliadas em 13 milhões de libras se certas metas da empresa forem alcançadas.

"Nossos membros apoiaram o pacote e estão liderando o caminho da contribuição para o plano de recuperação. O pacote de medidas será implementado assim que a British Airways demonstrar que vai atingir as metas de corte de custos em toda a companhia", disse o secretário geral da Balpa, Jim McAuslan. A British Airways tem 3,2 mil pilotos e 95% deles são membros da associação. As informações são da Dow Jones.