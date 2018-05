Plano começa a tirar a Air France-KLM do vermelho

"Nossos resultados têm melhorado trimestre a trimestre, apesar da conjuntura econômica persistentemente difícil", disse o CEO da companhia, Alexandre de Juniac. "No entanto, as receitas permanecem abaixo da meta e a recuperação das operações de carga estão levando mais tempo do que o esperado", acrescentou. A reviravolta da Air France-KLM foi aparente no segundo trimestre deste ano. O prejuízo líquido da companhia aérea grupo encolheu para 163 milhões de euros (US$ 216 milhões) ante 897 milhões de euros no mesmo período do ano passado. "Estamos no caminho certo", disse.

De acordo com o documento, o melhor desempenho teve contribuição da redução de 7,7% dos gastos com combustível e a redução de 0,6% de pessoal. Entre abril e junho, a receita subiu 0,6%, para 5,16 bilhões de euros. A companhia registrou um lucro operacional de 79 milhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.