Plantio do milho chega a 66% da área no RS Porto Alegre, 29 - O plantio de milho atingiu esta semana 66% da área destinada ao grão no Rio Grande do Sul, projetada em 1,298 milhão de hectares na safra 2004/05. A Emater/RS observou, em relatório de acompanhamento de safra, que o ritmo está adiantado em comparação a anos anteriores, mas deve diminuir a partir de agora, pois os produtores voltam sua atenção para o plantio de soja. A safra apresenta 60% das lavouras em fase de germinação e desenvolvimento vegetativo, com bom estado fitossanitário. A parcela da safra (34%) que ainda não foi semeada fica em regiões de clima mais frio, onde tradicionalmente o cultivo é realizado mais tarde. Segundo a Emater, os produtores gaúchos já semearam 18% da área destinada à soja na safra 2004/05. O ritmo está adiantado em relação à safra anterior (14%) e à média dos últimos cinco anos (10%). A lavoura apresenta 16% da área em fase de germinação e desenvolvimento vegetativo. A comercialização segue lenta no Estado. O preço médio da saca de 60 quilos ao produtor subiu 1,54% nesta semana, em relação à anterior, para R$ 32,28. No mês passado, o preço médio ficou em R$ 32,79. A cotação média da saca de 60 quilos de milho ao produtor teve queda de 1,48% nesta semana, em relação à anterior, para R$ 17,26. Em comparação ao mês passado, a redução ficou em 5,11%, informou a Emater/RS.