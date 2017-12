Polícia chinesa detém suspeito de revelar fórmulas secretas a uma empresa rival

PEQUIM - Um homem que trabalhava em uma famosa empresa da China de molhos e condimentos foi detido por suspeitas de ter revelado fórmulas secretas desses produtos a uma firma rival, o que pode render-lhe entre três e sete anos de prisão, informou nesta quarta-feira, 10, o diário China Daily.

O detido, que teve apenas o sobrenome divulgado, Jin, foi preso pela polícia na cidade central de Guiyang depois de uma investigação de três meses iniciada após a companhia Laoganma, a primeira em que trabalhou, ter denunciado uma suposta violação de suas fórmulas secretas.

Entre 2003 e 2015, Jin trabalhou como engenheiro e técnico de controle de qualidade na Laoganma, firma conhecida no país por seus populares molhos picantes de soja e de carne.

Em maio do ano passado, a Laoganma começou a suspeitar que uma companhia rival, cujo nome não foi revelado, estava comercializando molhos de sabor muito parecido aos seus. Uma investigação revelou que Jin estava trabalhando nessa segunda companhia com um nome diferente.

As buscas indicaram também que os molhos da segunda empresa tinham os ingredientes secretos da Laoganma, o que fez com que todas as suspeitas recaíssem sobre Jin. Ele havia assinado contrato em que se comprometeu a não revelar as fórmulas e nem trabalhar em companhias rivais do setor.

A Laoganma assegura que esse caso de espionagem causou perdas milionárias. Por isso, Jin enfrenta uma pena de prisão e uma multa considerável. / EFE