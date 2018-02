Pólo de Excelência de café será lançado em Três Pontas (MG) Belo Horizonte, 20 - Será iniciada hoje em Três Pontas, no sul de Minas, a décima edição da Expocafé, evento destinado a toda a cadeia produtiva da cafeicultura e que pretende levar aos produtores as tecnologias disponíveis e as novas oportunidades para o setor. Durante a solenidade de abertura, prevista para às 10 horas, o governador Aécio Neves (PSDB) lança o Pólo de Excelência do Café, que será instalado no campus da Universidade Federal de Lavras (Ufla). Na programação do primeiro dia de feira, está prevista uma palestra, às 14 horas, do secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Silas Brasileiro. A criação do pólo faz parte de um programa da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, que visa consolidar a liderança de Minas no desenvolvimento dos setores em que o Estado ocupa posição de destaque, mas que poderia ampliar o volume de negócios. O pólo do café será o primeiro a ser instalado. A Expocafé 2007 pretende superar em 30% a movimentação de negócios e o público em relação ao ano passado, quando faturou R$ 30 milhões e recebeu 26 mil pessoas nos três dias do evento e a participação de 200 expositores. O evento é organizado pela Ufla e neste ano terá como novidades a Clínica Tecnológica e a Rodada de Negócios do Sebrae. A feira acontece entre os dias 20 e 22 de junho na Fazenda Experimental da Epamig, em Três Pontas.