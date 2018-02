Por 381 unidades, Palio supera Gol

Gol e Palio travaram uma acirrada disputa pela liderança nas vendas em 2014, mas o compacto da Fiat levou a melhor, com uma diferença de apenas 381 unidades à frente. Com isso, o Palio tirou do modelo fabricado pela Volkswagen o título de carro mais vendido do País mantido nos últimos 27 anos.

No ano que terminou, o Palio teve 183.748 unidades vendidas, enquanto o concorrente teve 183.367 unidades.

A Volkswagen minimizou a derrota e, em nota, afirmou que “o Gol é um vencedor, tendo sido o preferido dos brasileiros por 27 anos consecutivos”. Sinalizou ainda que é o carro mais produzido (mais de 7,5 milhões de unidades desde seu lançamento, em 1980) e o mais exportado (mais de 1,2 milhão de unidades para 66 países) da história do Brasil.”

A montadora também lembrou que a diferença de vendas entre os dois modelos foi de apenas 0,2%, mesmo com a saída da versão G4 - a mais barata da linha, que deixou de ser fabricada em dezembro de 2013- e de seu concorrente ter duas versões com o nome Palio, uma antiga e outra atual.

Segundo fontes do mercado, o Palio antigo, o Fire, responde por 55% das vendas do modelo. O G4 respondia por pouco mais de 20% das vendas de Gol. O modelo foi retirado de linha no fim de 2013 porque não compensava financeiramente para a empresa a instalação de airbag, item de segurança que passou a ser obrigatório em todos os carros a partir de 2014.

Na disputa pelo primeiro lugar não faltaram, de ambos os lados, descontos especiais, intensificação de venda de produtos para frotistas (empresas e locadoras) e até licenciamento de carros que estão nas revendas para serem vendidos futuramente já emplacados.

Nos resultados mensais, o Gol conseguiu em dezembro superar o concorrente, após seis meses atrás do Palio, mas o esforço não foi suficiente para garantir a liderança no ano. No mês passado, foram vendidas 24.151 unidades do Gol e 22.960 do Palio.

Na sequência da lista dos dez veículos mais vendidos no Brasil em 2014 estão a picape Fiat Strada (153.139 unidades), Chevrolet Onix (150.837), Fiat Uno (122.244), Hyundai HB20 (119.789), Ford Fiesta hatch (108.390), Fiat Siena (106.170), Volkswagen Fox (101.340) e Renault Sandero (95.385)./ C.S.