Porcos ficam sem ração por causa de protestos de caminhoneiros

BRASÍLIA - Caminhoneiros fizeram 33 protestos em 9 Estados brasileiros nesta segunda-feira, 1º de julho. Em Santa Catarina, a Coopercentral Aurora Alimentos informou que, a partir de hoje, reduzirá ou paralisará as atividades em cinco plantas industriais.

Segundo a Aurora, os caminhões que levam rações para as propriedades rurais e os que transportam aves, suínos e leite in natura foram retidos nas dezenas de barreiras montadas pelos manifestantes. As indústrias estão sem matéria-prima para processar e os produtores, sem receber a ração para alimentar os plantéis de 20 milhões de aves e 800 mil suínos.

O frigorífico de São Miguel do Oeste, por exemplo, anunciou que reduzirá em 50% o abate diário de suínos, que baixará de 1,9 mil para 950 animais/dia. Já o frigorífico de aves de Maravilha suspenderá em 100% as atividades e deixará de abater e processar 145 mil frangos/dia. Cerca de 2 mil trabalhadores serão dispensados hoje.