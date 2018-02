Possível venda da Countrywide sustenta mercado em Wall Street As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira, após notícias de que o Bank of America está em negociações avançadas para comprar a concessora de hipotecas Countrywide Financial . O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,92 por cento, para 12.853 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 0,56 por cento, para 2.488 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve valorização de 0,79 por cento, para 1.420 pontos. As ações do setor financeiro avançaram com a expectativa sobre a possível venda da Countrywide, que poderia marcar uma virada para as casas hipotecárias e outras instituições financeiras que estão sendo abaladas pela crise imobiliária. Mais cedo, o mercado foi influenciado pelos comentários do chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, que reconheceu que a economia está desacelerando rapidamente e deu suporte às projeções de profundos cortes nos juros. "Um acordo do Bank of America com a Countrywide dá confiança às pessoas de que talvez as empresas do setor financeiro não estão tão ruins como pensavam", disse Edward Bretschger, diretor da Calyon Securities, em Nova York. As ações da Countrywide dispararam mais de 50 por cento, para 7,75 dólares. Uma fonte próxima ao assunto disse à Reuters que o segundo maior banco norte-americano está em negociações avançadas para comprar a principal concessora de hipotecas do país. No começo da semana, rumores sobre um pedido de proteção contra falência da Countrywide derrubaram as ações da empresa. (Reportagem de Kristina Cooke)