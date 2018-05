Poupança da Caixa tem captação recorde em junho A poupança da Caixa Econômica Federal encerrou junho com a marca de R$ 2,86 bilhões de captação líquida (diferença entre depósitos e retiradas). De acordo com a instituição, "é o melhor resultado verificado nesse mesmo mês em toda a história do produto". O resultado apurado em junho deste ano é 71,4% superior ao registrado em igual mês de 2012.