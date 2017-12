PR pede para ser reconhecido como área livre de transgênicos Brasília, 25 - O governo do Paraná protocolou nesta segunda-feira no Ministério da Agricultura pedido para que o Estado seja reconhecido como área livre de transgênicos na safra 2004/05. O pedido foi protocolado pelos assessores do governador Roberto Requião (PMDB), que acompanha o grupo em Brasília. O documento com argumentos técnicos pedindo o reconhecimento também foi entregue no Palácio do Planalto, para ser encaminhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma cópia do documento foi encaminhada, ainda, à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva e ao ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Para embasar o pedido, o governador Requião alega que a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná vem desenvolvendo uma série de ações para coibir o plantio e o comércio ilegal de transgênicos desde 1998. O governo do Paraná informa que só na safra 2003/04 foram realizadas 10.024 ações fiscais que compreenderam desde a coleta de amostras no comércio de grãos e sementes até a inspeção nas lavouras em desenvolvimento. De um total de 8.505 lavouras de soja inspecionadas no período, apenas 32 apresentaram resultado positivo para a transgenia, o que totaliza, de acordo com o governo do Paraná, 504,71 hectares. Essa área representa apenas 0,27% do total de 183,747 mil hectares fiscalizados. De acordo com o governo do Paraná, as lavouras que tiveram resultado positivo para transgenia estavam localizadas em 16 dos 399 municípios do Estado. No caso de grãos e sementes amostrados, de um total 1.519 amostras, somente 9 apresentaram resultado positivo para transgênicos, o que representa 0,59% do total. Para a safra 2004/05, o governo do Paraná solicita ao Ministério da Agricultura a divulgação dos nomes dos 574 agricultores que firmaram o Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta. A divulgação, argumenta o governo paranaense, "dará ao Estado a condição de exercer uma ação fiscalizatória ainda mais eficiente, permitindo manter o completo controle da rastreabilidade da soja produzida no Paraná, até a sua comercialização, processamento e saída do Estado". Ao conceder entrevista coletiva para apresentar documento no qual pede o reconhecimento do Paraná como área livre de transgênico na safra 2004/05, o governador do Paraná chamou de mentirosos o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e a empresa multinacional Monsanto. De acordo com Requião, "Roberto Rodrigues mente quando informa que 574 produtores assinaram o Termo de Compromisso Responsabilidade e Ajustamento de Conduta na safra 2003/04, mas não divulga o nome desses produtores." "Ele (Rodrigues) tem de explicar por que não divulga essa informação", disse o governador. "Rodrigues mente porque se nega a divulgar uma informação. O governo do PT, que eu considero até agora como nosso governo, se nega a divulgar informação. Eu não concordo", insistiu. Em relação à multinacional Monsanto, que tem a patente da soja transgênica Roundup ready, Requião informou que a empresa mente porque quer o monopólio na agricultura brasileira. O governador paranaense afirmou, ainda, que no ano passado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeu com ele a declarar o Paraná como área livre de transgênico. "Mas isso não aconteceu e eu estou esperando até agora", criticou o governador. Ele lembrou, ainda, que na safra 2003/04 levantamento da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento do Paraná indica que apenas 0,27% dos 183.747 mil hectares fiscalizados deram resultado positivo para transgênico.