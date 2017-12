Preço agrícola desacelera alta para 2,77% na 2ª quadrissemana/dez. São Paulo, 20 - Os preços agrícolas subiram 2,77% na segunda quadrissemana de dezembro de 2004, com redução de 2,57 pontos percentuais em relação à alta registrada na primeira quadrissemana de dezembro (5,34%). Segundo Nelson Batista Martin, diretor do Instituto de Economia Agrícola e autor do levantamento, a alta do índice de preços recebidos pelos agricultores (IPR) está sendo puxada pela produtos de origem animal, cujas exportações e demanda interna estão em alta. Dos 19 produtos analisados, sete apresentaram alta no preço (café, cana-de-açúcar, cebola, laranja, aves, ovos e suínos) e outros doze tiveram quedas (algodão, amendoim, arroz, banana, batata, feijão, milho, soja, tomate, trigo, boi e leite). A maior alta foi dos ovos (17,95%), seguida de café (15,87). A maior queda foi da batata (-41,38%). "Entre os produtos de origem vegetal, o aumento nos preços das frutas e da cana-de-açúcar puxou o preço do grupo em 2,57%, apesar da redução nas cotações das olerícolas e dos grãos. Já no segmento animal, o aumento nas cotações de aves, ovos e suínos elevou o preço do grupo em 3,12%. O resultado foi a alta de 2,77% no índice geral (IPR)", diz Martin. EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS RECEBIDOS (IPR) ------------------------------------------- QUADRISSEMANA VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- 2ª quadrissemana/dezembro +2,77 1ª quadrissemana/dezembro +5,34 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/novembro +3,94 3ª quadrissemana/novembro +1,87 2ª quadrissemana/novembro +0,21 1ª quadrissemana/novembro +1,48 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de outubro +0,15 3ª quadrissemana/outubro +1,39 2ª quadrissemana/outubro +2,62 1ª quadrissemana/outubro +0,68 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de setembro +0,77 3ª quadrissemana/setembro +1,50 2ª quadrissemana/setembro +0,72 1ª quadrissemana/setembro +0,68 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de agosto +2,01 3ª quadrissemana/agosto +3,27 2ª quadrissemana/agosto +3,38 1ª quadrissemana/agosto +4,25 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de julho -1,64 3ª quadrissemana/julho -3,35 2ª quadrissemana/julho -1,62 1ª quadrissemana/julho -1,99 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de junho +2,27 3ª quadrissemana/junho +2,61 2ª quadrissemana/junho +1,59 1ª quadrissemana/junho +1,92 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA VARIAÇÃO NA 1ª QUADRISSEMANA DE DEZEMBRO ------------------------------------------- PRODUTO VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- Algodão -1,18 Amendoim -4,36 Arroz -9,47 Banana -3,48 ------------------------------------------- Batata -41,38 Café 15,87 Cana-de-açúcar 5,80 Cebola 6,67 ------------------------------------------- Feijão -2,31 Laranja 9,95 Milho -7,28 Soja -8,49 ------------------------------------------- Tomate -6,67 Trigo -6,29 Aves 9,09 Boi gordo -0,81 ------------------------------------------- Leite -5,85 Ovos 17,95 Suínos 8,35 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA VARIAÇÃO DOS PREÇOS POR GRUPO ------------------------------------------- GRUPO VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- Grãos + café -3,66 Frutas 8,64 Olerícolas -19,61 Produtos de Origem Vegetal 2,57 Produtos de Origem Animal 3,12 ------------------------------------------- Total do IPR 2,77 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA