Preço de energia de curto prazo fica em R$388,48 na próxima semana O preço de energia de curto prazo dado pelo Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) continua no patamar máximo de 388,48 reais por megawatt-hora para a próxima semana em todas as regiões do país, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) nesta sexta-feira.