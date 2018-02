Preço do álcool anidro cai 1,9% e do hidratado recua 0,88% em SP Ribeirão Preto, 15 - O preço médio do álcool combustível recuou pela oitava semana consecutiva nas usinas paulistas. De acordo com o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), o preço do anidro caiu 1,9% nesta semana, ante a passada, de R$ 0,68666 para R$ 0,67361 o litro. Já o litro do hidratado variou de R$ 0,59488 para R$ 0,589363, queda de 0,88%. A oferta em alta com o início da safra 2007/2008 de cana-de-açúcar no Centro-Sul segue pressionando os preços dois tipos de álcool que, em valores absolutos, são os menores nos últimos dois anos. Os preços do anidro e o do hidratado são os menores desde a semana encerrada em 17 de junho de 2005. À época, custava, em média, R$ 0,67607 o litro nas usinas paulistas. Já o valor do hidratado era cotado a R$ 0,58691 o litro. Há duas semanas, no entanto, a variação negativa de preço do combustível é pequena, o que pode apontar para num piso no valor do combustível na safra 2007/2008.