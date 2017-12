Preço do café tipo conillon teve alta de 4% em agosto, aponta Cepea São Paulo, 13 - O preço médio do café conillon (ou robusta) no Espírito Santo, tipo 6, para exportação, teve valorização de cerca de 4% em agosto, em relação ao mês anterior. O valor da saca de 60 kg subiu de R$ 127,72 em julho para R$ 132,80 no mês passado, conforme levantamento realizado pelos pesquisadores do Centro de Estudos e Pesquisas em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, de Piracicaba (SP). O preço médio do conillon tipo 7/8 subiu 3,43% no período, passando de R$ 122,88 para R$ 127,09 a saca. Conforme relatório do Cepea, compra de fundos e de especuladores na Bolsa de Londres (Liffe) favoreceu o mercado. No físico, o que impulsionou o mercado foi a baixa oferta do produto. Os vendedores não estão interessados em negociar nos atuais níveis, mantendo os grãos estocados. O Cepea avalia, ainda, que o Vietnã deve continuar como entrave para elevar as exportações do grão brasileiro. Os vietnamitas devem manter a produção em alta. Estima-se que aquele país deve comercializar cerca de 13,65 milhões de sacas na próxima safra, conforme dados da Coffee Network. Esse resultado é 3,8 superior ao da safra anterior (2003/04), no entanto, a preocupação existe. Segundo a Organização Internacional do Café (OIC), entre agosto de 2003 e julho de 2004, o Vietnã exportou 14,43 milhões de sacas, abocanhando 17% da mercado mundial. A safra vietnamita deve começar a ser colhida no próximo mês. No Brasil, a colheita da safra 2004/05 de robusta já terminou. Estima-se que cerca de 60% da safra já foi vendida no Espírito Santo, principal Estado produtor da variedade. A seguir, acompanhe o desempenho do indicador de preços Cepea/Esalq: Série Histórica do Café Arábica x Conillon - Cepea/Esalq (Média mensal, R$/saca de 60 kg) ---------------------------------------------------------------- SAFRA 03/04 ---------------------------------------------------------------- Jul/03 116,56 162,77 (46,21) 110,69 Ago/03 133,20 173,51 (40,31) 127,45 Set/03 129,13 173,90 (44,77) 123,75 Out/03 125,04 167,35 (42,31) 120,11 Nov/03 127,28 167,69 (40,41) 123,00 Dez/03 131,69 174,53 (42,84) 127,27 Jan/04 139,81 193,24 (53,43) 135,50 Fev/04 133,66 203,52 (69,86) 129,17 Mar/04 124,47 206,22 (81,75) 120,47 Abr/04 122,33 202,10 (79,77) 118,97 Mai/04 132,27 217,53 (85,26) 127,70 Jun/04 137,78 239,77 (101,99) 132,61 ---------------------------------------------------------------- SAFRA 2004/05 ---------------------------------------------------------------- Jul/04 127,72 200,57 (72,85) 122,88 Ago/04 132,80 198,98 (66,18) 127,09 ---------------------------------------------------------------- * Diferencial de preços, em R$/sc, entre o arábica tipo 6 (duro para melhor) e o conillon tipo 6 no Espírito Santo