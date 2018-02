Preço global dos alimentos teve alta de até 50% desde 2001, apura FAO Cingapura, 25 - Os preços mundiais dos alimentos registram alta de até 50% desde 2001, afirmou hoje em uma conferência He Changchui, da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).O aumento se deve aos preços mais elevados de energia, aumento da demanda por biocombustíveis, crescimento da população e diminuição no ritmo de aumento dos rendimentos de importantes safras, explicou ele. Os preços do óleo de palma, arroz e açúcar avançaram 50% desde 2001, enquanto os do trigo subiram 30%. Os preços globais de alimentos caíram de forma estável de 1950 até 2001, já que rendimentos maiores de safras ao redor do mundo garantiram que a oferta fosse maior que a demanda. "Os preços mais altos do petróleo não apenas elevaram o custo de operação de máquinas agrícolas como também incentivaram a demanda por biocombustíveis, produzidos a partir de milho e cana-de-açúcar", disse He. Os preços do milho tiveram alta de 30% entre setembro de 2006 e março de 2007, já que os Estados Unidos estão dedicando uma proporção cada vez maior do cereal à produção de etanol. Em Bangladesh e na Indonésia, as pessoas estão diminuindo o consumo de carne para poder comprar arroz suficiente, o que prejudica os níveis de nutrição nos dois países. O alto custo dos alimentos é severo na Ásia em um cenário que inclui o acréscimo anual de 47 milhões de pessoas à população do continente e redução no ritmo de aumento dos rendimentos nos últimos anos. A disponibilidade de água para a agricultura também está diminuindo devido ao consumo maior pela indústria. As informações são da Dow Jones.