Preço médio do café arábica sobe 11,3% em novembro, aponta Cepea São Paulo, 14 - O indicador de preços médio do café Cepea/Esalq/USP, para a variedade arábica, alcançou R$ 240,38 a saca de 60 kg em novembro. O resultado representa aumento de 11,3% sobre mês anterior (R$ 215,95). Pesquisadores do Cepea informam que o valor de novembro não era alcançado há quase quatro anos, desde dezembro de 1999. A alta, segundo o Cepea, é reflexo da especulação em relação a menor safra brasileira em 2005/06. Daqui para frente, avalia o Cepea, os cafeicultores brasileiros deverão intensificar os tratos culturais, apoiados nas altas das bolsas internacionais durante o mês de novembro e início de dezembro. A puxada nos preços é reflexo principalmente da estimativa de uma menor produção no próximo ano e da redução da oferta de cafés de boa qualidade nesta safra, em virtude das chuvas durante a colheita. A seguir, acompanhe o desempenho do indicador de preços Cepea/Esalq: SÉRIE HISTÓRICA DO INDICADOR DE PREÇOS - Cepea/Esalq (Média mensal, R$/saca de 60 kg) ---------------------------------------------------------------- SAFRA 01/02 SAFRA 02/03 SAFRA 03/04 ---------------------------------------------------------------- jul/01 116,99 jul/02 106,21 jul/03 162,77 ago/01 113,90 ago/02 109,21 ago/03 173,51 set/01 111,97 set/02 136,04 set/03 173,90 out/01 104,39 out/02 167,72 out/03 167,35 nov/01 111,09 nov/02 187,65 nov/03 167,69 dez/01 105,02 dez/02 184,13 dez/03 174,53 jan/02 110,01 jan/03 190,74 jan/04 193,24 fev/02 110,84 fev/03 193,03 fev/04 203,52 mar/02 116,41 mar/03 174,97 mar/04 206,22 abr/02 117,76 abr/03 175,00 abr/04 202,10 mai/02 107,54 mai/03 172,99 mai/04 217,53 jun/02 106,37 jun/03 159,58 jun/04 239,77 ---------------------------------------------------------------- MÉDIA 111,03 MÉDIA 163,11 MÉDIA 190,18 ---------------------------------------------------------------- SAFRA 2004/05 ---------------------------------------------------------------- jul/04 200,61 ago/04 198,98 set/04 219,27 out/04 215,95 nov/04 240,38 ----------------------------------------------------------------