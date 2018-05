Preço médio do minuto de celular cai 19% no primeiro trimestre

O preço médio do minuto da telefonia celular no Brasil caiu 19% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, apontam dados divulgados pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil) nesta segunda-feira, 1.

No fim de março, o preço médio do minuto foi de R$ 0,16, considerando impostos, e R$ 0,11, sem impostos. Em março de 2012, o preço médio, com tributação, era de R$ 0,19.

"A forte competição, aliada aos ganhos de escala, tem sido fator importante para impulsionar a queda dos preços", afirmou a Telebrasil, por meio de nota à imprensa. No mesmo comparativo, o tempo médio mensal de uso do celular por cliente subiu 13%, passando de 115 minutos para 130 minutos.

Nos últimos cinco anos, o preço do minuto recuou 63% e o tempo médio em minutos em uso do celular subiu 55%, de acordo com a associação.