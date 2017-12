Preço menor do boi ainda remunera confinador, avalia pesquisador São Paulo, 23 - Os confinadores estão aumentando a oferta de animais neste momento porque estão desapontados com o andamento dos preços atuais e não porque estão registrando prejuízos, de acordo com Sérgio De Zen, pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Segundo ele, os preços pagos pelo boi neste momento estão abaixo da expectativa inicial para esta entressafra mas ainda estão remunerando o pecuarista. No início de 2004, esperava-se que a arroba do boi poderia atingir até R$ 70 para descontar o Funrural à prazo em setembro/outubro. Os preços estão variando entre R$ 60 e R$ 61 no momento. De Zen lembra que, na decisão de confinar, os pecuaristas levam em conta muito mais o custo do confinamento que o preço de venda. "E neste ano, os custos estavam baixos, com a reposição em queda assim como os preços dos alimentos e concentrados", disse. Segundo De Zen, o confinador também reduziu o custo do confinamento ao substituir alguns alimentos utilizados por subprodutos e por cilagem, mais baratos. "Como não está chovendo, também não há pressão climática para desovar os animais. Eles estão sendo vendidos porque o mercado está desapontado", diz De Zen. O pesquisador acredita que este fato possa levar a muitos confinadores a reduzir o número de novos animais colocados na engorda para um segundo turno.