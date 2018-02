Preços agrícolas em SP sobem 0,66% na 3a semana de janeiro-IEA Os preços agropecuários no atacado paulista subiram 0,66 por cento na terceira quadrissemana de janeiro, na comparação com os valores registrados há um mês, informou nesta terça-feira o Instituto de Economia Agrícola (IEA). O dado mostra uma desaceleração no ritmo de alta dos alimentos. Na quadrissemana anterior o aumento havia sido de 1,66 por cento, e em dezembro o índice fechou com alta de 5,95 por cento. Nesta terça-feira, o IEA informou que os produtos de origem vegetal subiram 2,37 por cento na terceira quadrissemana e os de origem animal registraram queda de 3,58 por cento. (Reportagem de Marcelo Teixeira)