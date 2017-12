Preços agrícolas sobem 0,21% na segunda quadrissemana de novembro São Paulo, 16 - Os preços agrícolas subiram 0,21% na segunda quadrissemana de novembro. A variação ficou 1,27 ponto percentual abaixo da verificada na quadrissemana anterior. Os cálculos são do pesquisador Nelson Batista Martin, diretor do Instituto de Economia Agrícola (IEAO, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Segundo ele, o índice de preços recebidos pelos agricultores (IPR) manteve a tendência de alta, em função da elevação dos preços dos produtos de origem animal. Dos 19 produtos analisados, cinco apresentaram crescimento no preço (cana-de-açúcar, feijão, laranja, boi e ovos), enquanto doze tiveram reduções (algodão, amendoim, arroz, banana, batata, café, cebola, milho, soja, tomate, aves e leite). Os preços do trigo e de suínos se mantiveram estáveis. O destaque de alta foi o preço da cana-de-açúcar (+4,85%) e a queda mais expressiva ocorreu no preço do tomate (-42,31%). Em sua análise, Martin mostra que entre os produtos de origem vegetal, o aumento nos preços das frutas e da cana-de-açúcar neutralizou a redução nas cotações das olerícolas e dos grãos, mantendo estável o preço do grupo. "No segmento animal, o aumento nas cotações de boi e ovos elevou os preços do grupo em 0,58%, mesmo com retração nos preços de aves, leite e suínos. O resultado foi a alta de 0,21% no índice geral (IPR)." Martim observa que o preço da arroba do boi vem apresentando leve recuperação em novembro, mas não difere do nível do mesmo mês do ano anterior, apesar de as exportações continuarem crescentes. "As vendas externas devem atingir 20% da produção, não conseguindo, porém, enxugar o mercado devido ao aumento da produção e ao fraco desempenho do mercado interno." EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS RECEBIDOS (IPR) ------------------------------------------- QUADRISSEMANA VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- 2ª quadrissemana/novembro +0,21 1ª quadrissemana/novembro +1,48 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de outubro +0,15 3ª quadrissemana/outubro +1,39 2ª quadrissemana/outubro +2,62 1ª quadrissemana/outubro +0,68 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de setembro +0,77 3ª quadrissemana/setembro +1,50 2ª quadrissemana/setembro +0,72 1ª quadrissemana/setembro +0,68 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de agosto +2,01 3ª quadrissemana/agosto +3,27 2ª quadrissemana/agosto +3,38 1ª quadrissemana/agosto +4,25 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de julho -1,64 3ª quadrissemana/julho -3,35 2ª quadrissemana/julho -1,62 1ª quadrissemana/julho -1,99 ------------------------------------------- 4ª quadrissemana/mês de junho +2,27 3ª quadrissemana/junho +2,61 2ª quadrissemana/junho +1,59 1ª quadrissemana/junho +1,92 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA VARIAÇÃO NA 2ª QUADRISSEMANA DE NOVEMBRO ------------------------------------------- PRODUTO VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- Algodão -2,86 Amendoim -6,78 Arroz -5,00 Banana -4,70 ------------------------------------------- Batata -36,96 Café -0,95 Cana-de-açúcar 4,55 Cebola -35,71 ------------------------------------------- Feijão 1,30 Laranja 3,06 Milho -0,66 Soja -0,63 ------------------------------------------- Tomate -42,31 Trigo 0,00 Aves -2,94 Boi gordo 1,65 ------------------------------------------- Leite -1,79 Ovos 4,00 Suínos 0,00 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA VARIAÇÃO DOS PREÇOS POR GRUPO ------------------------------------------- GRUPO VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------- Grãos + café -0,93 Frutas 2,31 Olerícolas -39,45 Produtos de Origem Vegetal 0,00 Produtos de Origem Animal 0,58 ------------------------------------------- Total do IPR 0,21 ------------------------------------------- Fonte: NBM/IEA