Preços da linha branca caíram com IPI reduzido, aponta FGV

Levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que a redução das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), instituída desde meados de abril deste ano em produtos da linha branca levou a uma queda efetiva nos preços de eletrodomésticos no varejo. Enquanto a inflação média mensurada pelo Índice de Preços ao Consumidor - 10 (IPC-10) subiu 2,18% de abril a outubro de 2009, houve fortes quedas de preço, no mesmo período, em refrigerador e freezer (-6,45%), máquina de lavar roupas (-7,64%) e fogão (-2,77%).

Em comunicado, o economista da FGV e responsável pelo levantamento, André Braz, observa que a pesquisa de preços foi realizada durante o período de renúncia fiscal do IPI para o segmento. Na análise do especialista, a diminuição do imposto atraiu consumidores. Este movimento, de acordo com Braz, pode aumentar a demanda temporariamente, mas pode reduzir o espaço para novas quedas de preços no futuro.