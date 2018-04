Preços de minério de ferro na China se aproximam de US$100

Alguns operadores estão pedindo 100 dólares a tonelada para o minério indiano com concentração de 63/63,5 por cento de ferro, afirmaram as fontes, acrescentando que nenhum acordo foi fechado nesse preço até agora, mas que quase todas as compras de terça-feira alcançaram os 98 dólares a tonelada.

"A oferta está apertada. As entregas de minério australiano estão caindo por causa das negociações travadas de preço de referência para o minério de ferro, enquanto o transporte de minério indiano tem sido retardado pela estação das chuvas lá", afirmou um operador na província chinesa de Zhejiang, no leste do país.

As negociações anuais de preços do minério de ferro entre siderúrgicas chinesas e mineradoras, que incluem BHP Billiton, Rio Tinto e Vale, desandaram em um conflito internacional, com a China alegando que funcionários da Rio Tinto estão envolvidos em espionagem e suborno de autoridades chinesas.

A Associação de Ferro e Aço da China, que encabeça as negociações com as mineradoras, tem insistido que o país merece um preço melhor que outros porque é o maior comprador mundial da commodity.