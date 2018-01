Receita da Bradespar tem queda e prejuízo avança 477% no quarto trimestre

SÃO PAULO - A Bradespar, empresa de investimentos acionista da Vale e CPFL Energia, registrou prejuízo de R$ 1,982 bilhão no quarto trimestre de 2015, um avanço de 477% na comparação com o resultado também negativo de R$ 343,146 milhões no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano de 2015, o prejuízo foi de R$ 2,59 bilhões, revertendo assim um lucro de R$ 101,483 milhões em 2014.

O resultado anual inclui ajustes contábeis não recorrentes, que na Vale referem-se a impairment de ativos e investimentos e perdas com variações monetárias e cambiais, entre outros, totalizando R$ 37,5 bilhões, impactando negativamente em R$ 2,06 bilhões o resultado de equivalência patrimonial na Bradespar. Com a exclusão desses ajustes contábeis não recorrentes, a companhia apresentou prejuízo ajustado de R$ 527,9 milhões.

Como companhia de investimentos, a Bradespar tem sua receita operacional originada do resultado de equivalência patrimonial, dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos da Valepar/Vale, juros das ações resgatáveis recebidos da Valepar e dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos da CPFL Energia.

Somente no quarto trimestre de 2015, a receita operacional ficou negativa em R$ 1,943 bilhão, um aumento de 541% contra o número também negativo de R$ 302,953 milhões no quarto trimestre de 2015. No acumulado do ano de 2015, a receita operacional ficou negativa em R$ 2,448 bilhões, contra uma receita positiva de R$ 73,952 milhões em 2014. O impacto veio basicamente, segundo a empresa, da equivalência patrimonial negativa da Vale.

De outubro a dezembro do ano passado, as despesas com pessoal caíram 22,8% contra igual intervalo de 2014, para R$ 1,010 milhão, enquanto as gerais e administrativas tiveram baixa de 17,6%, para R$ 1,032 milhão, e as tributárias recuaram 78,9%, para R$ 3,304 milhões.

No acumulado do ano de 2015 ante 2014, as despesas com pessoal reduziram 12,4%, para R$ 3,691 milhões, enquanto as gerais e administrativas subiram 50,7%, para R$ 4,885 milhões. As despesas tributárias tiveram baixa de 47,9%, para R$ 19,550 milhões.