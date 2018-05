Prejuízo líquido da Alcatel-Lucent sobe para ? 885 mi A Alcatel-Lucent registrou um prejuízo líquido de 885 milhões de euros no segundo trimestre de 2013, ou 0,39 euro por ação, ante um prejuízo de 254 milhões de euros no mesmo período de 2012. A receita subiu 1,9% para 3,61 bilhões de euros entre abril e junho de 2013, de 3,55 bilhões no mesmo período de 2012. O fluxo de caixa livre da companhia foi negativo em 248 milhões de euros, em função dos custos mais elevados com reestruturação.