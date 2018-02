Preocupa??o com cr?dito retorna e derruba Wall Street As bolsas de valores dos Estados Unidos voltaram a fechar em queda nesta ter?a-feira, em rea??o ? volta das preocupa??es com a deteriora??o do mercado de cr?dito ap?s not?cias de outra baixa no setor de hipotecas. O ?ndice Dow Jones, refer?ncia da bolsa de Nova York, recuou 1,10 por cento, para 13.211 pontos. O term?metro de tecnologia Nasdaq caiu 1,43 por cento, para 2.546 pontos. O ?ndice Standard & Poor''s 500 teve desvaloriza??o de 1,26 por cento, a 1.455 pontos. As a??es haviam subido na segunda-feira e na primeira metade desta sess?o, mas o al?vio acabou quando a American Home Mortgage Investment afirmou que pode ter que liquidar ativos. As a??es da financiadora de hipotecas ca?ram 90 por cento. Os investidores continuaram sens?veis ?s not?cias sobre a piora das condi??es de cr?dito, que abateram os mercados na semana passada. A preocupa??o com o setor fez o S&P cair 3,2 por cento em julho, pior performance mensal em tr?s anos. O Dow Jones caiu 1,5 por cento no m?s e o Nasdaq, 2,2 por cento. A qualidade relativamente alta dos empr?stimos fornecidos pela American Home Mortgage deixou os investidores nervosos, disse Sam Rahman, gestor de portf?lio da Baring Asset Management. "Essa foi a grande not?cia que abalou o mercado hoje. Est? aumentando a preocupa??o com todo o setor de hipotecas porque a American Home Mortgage realmente n?o tinha nada a ver com cr?dito de risco", disse. "O fato de eles estarem enfrentando problemas para se desfazer de parte da d?vida significa que essa quest?o ? maior do que se teme", acrescentou. Na sess?o desta ter?a-feira, a alta dos pre?os do petr?leo nos Estados Unidos, que fechou na marca hist?rica de 78,21 d?lares por barril, tamb?m ajudou a deixar os investidores nervosos. Mais cedo, o mercado foi sustentado por dados econ?micos melhores que o esperado. O n?cleo do ?ndice de gastos pessoais, indicador de pre?os preferido do Federal Reserve, mostrou desacelera??o da infla??o, e a confian?a do consumidor de acordo com o Conference Board atingiu o maior n?vel em quase seis anos. (Por Caroline Valetkevitch)