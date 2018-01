Presidente da Estácio renuncia em meio à disputa pela empresa

O diretor presidente da Estácio Participações, Rogério Frota Melzi, renunciou ontem ao cargo. Em substituição a Melzi, Chaim Zaher passará a ocupar a função de forma interina. A troca de comando ocorre em um momento em que a aquisição da empresa é disputada por duas concorrentes, a Kroton e a Ser Educacional.

Em razão da sua indicação como presidente, Chaim Zaher, cuja família detém cerca de 12% das ações da Estácio, se licenciou de suas funções como membro do Conselho de Administração e dos comitês dos quais participava, bem como da presidência do Grupo SEB.

A empresa afirma ainda que, em continuidade ao processo de reestruturação administrativa iniciada neste ano, o conselho de administração decidiu reduzir a diretoria executiva de sete para cinco membros.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a mudança, a diretoria da Estácio passará a ser composta por diretor presidente, diretor financeiro e de Relações com Investidores, diretor de Ensino e os demais diretores sem designação específica, que assumirão as diretorias de Operações e de Gente e Gestão.

O executivo João Luis Tenreiro Barroso, que era diretor de Relações Corporativas, permanece na companhia, mas em cargo não estatutário. Já Virgílio Deloy Capobianco Gibbon, que era diretor de Serviços deixa a empresa.